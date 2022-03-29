З метою захисту національних інтересів: експерт пропонує провести перевірку низки держслужбовців

Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.

«За останні кілька днів росія змінила тактику ракетного обстрілу і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури — нафтобазах, складах техніки.

Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки та спричинити голод у ключових регіонах Північної Африки та Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців у ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення пальним армії. Збитки від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще мають бути підраховані", — зазначив політолог.

За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який попросив «подякувати» за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетманцева.

«Нібито він за певний час до вторгнення ініціював внесення GPS-координат рівнемірів нафтобаз до податкової звітності. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів», — пише він.

Гетманцев своєю чергою вже спростував ці претензії, назвавши клінічними ідіотами та російськими провокаторами людей, які розганяють цю інформацію.

Водночас Давидюк пише, що координати баз нібито зникли з відкритого доступу в інтернеті нещодавно.

«Я не хочу нагнітати шум…, але перевірку для самого керівника комітету та подібних посадових осіб — можна було б організувати. З метою захисту національних інтересів», — вважає експерт.

За його словами, такі дії, свідомі чи не свідомі, виглядають як гра на користь супротивника.

«І дуже схожі на того хлопця з тік-току, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр у столиці», — додав він.

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