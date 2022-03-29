На перемовинах у Стамбулі Україна озвучила свою позицію щодо завершення війни — ОП
Під час чергового раунду мирних перемовин, в яких брала участь російська сторона, Україна оприлюднила свою позицію з ряду ключових питань.
Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
1. Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття статуту НАТО.
2. Гарантії мають бути у формі договору, який повинен бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.
3. Механізм гарантій є таким: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після чого країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір.
4. Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, а це: Британія, Китай, росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Якщо інші країни захочуть приєднатися, Україна надасть їм таке право.
5. Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО.
6. Всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.
Однак перш, ніж впроваджувати в дію всі вище названі пункти, «маємо отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення», зазначив Тимошенко.125
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