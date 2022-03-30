Нідерланди передали на Львівщину польовий госпіталь з операційною

На Львівщині розгорнуто польовий шпиталь, що розрахований на 50 місць та оснащений всіма необхідними для надання невідкладної допомоги приладами. Це вже третій мобільний госпіталь, який розгорнули на території області за підтримки іноземних партнерів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Структура госпіталю включає власну операційну, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділення рентген-діагностики та клінічну лабораторію з банком крові. Також мобільний медичний заклад оснащено апаратом ультразвукової діагностики та кисневим концентратором.

«Госпіталь може функціювати навіть якщо є перебої з електропостачанням. Раніше його використовували під час війни у Сирії», — розповів обласний очільник.

Він зазначив, що тут будуть працювати лікарі з України, яким через війну довелось покинути свої домівки. Пліч-о-пліч з ними будуть надавати допомогу людям медпрацівники зі США та Канади.

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