На Рівненщині стартувала посівна кампанія. Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, на цей рік область має амбітний план — посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури.

«Посівна — йде! Паляниця — буде! Ракетні удари по нафтобазах нас не зламали. Посівній кампанії в області нічого не загрожує. Ми уже відпрацьовуємо альтернативні шляхи подачі палива в регіон», — розповів Віталій Коваль.

Очільник ОВА також провів зустріч з керівниками АЗС Рівненщини. Разом вони обговорили можливість забезпечення аграріїв і бізнесу пальним та відпрацювали механізм логістики і зберігання палива.

Віталій Коваль зауважив, що по області розосереджені паливо-мастильні матеріали, потрібні для проведення посівної.

«Крім того, сільгоспвиробники зробили запаси дистанційно від своїх підприємств», — додав керівник регіону.

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