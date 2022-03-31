«Ми не віримо у гарні словесні конструкції. Конкретики немає», — Зеленський про переговори у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленьский, коментуючи підсумки чергового раунду перемовин у Туреччині, заявив, що наразі є «лише слова» без конкретики.

«Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося», — зазначив він у своємо черговому зверненні та додав: «Ми нікому не віримо — у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз — це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину».

Він запропонував «експертам», які повчають ЗСУ як воювати, вирушити на поле бою безпосередньо.

Розповідаючи про свої міжнародні контакти, Зеленський назвав основні складові перемовин — зброя для України, нові санкції проти росії та фінансова підтримка нашої держави.

Він згадав про бесіду з президентом США Джо Байденом, яка тривала годину, та подякував Америці за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки.

У той же час він зазначив, що є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, але є й ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді: «Я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії. Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу — шукайте, будь ласка, іншу роботу».

Президент наголосив, що наразі очікує конкретні результати від роботи українських представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Нагадаємо, що політолог, старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов, аналізуючи переговори української та російської делегацій у Стамбулі, назвав їхні підсумки «видатною перемогою російської дипломатії над розумом».

Фото Офісу президента

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