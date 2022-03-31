Міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Харків, який зазнав значних руйнувань від російського військового вторгнення. Разом із мером міста Ігорем Тереховим вони обговорили відновлення автомобільного та залізничного сполучення, сталої логістики для бізнесу та відбудову зруйнованого житла, повідомив міністр.

«Маємо завдання від Президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища — тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігору Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо», — розповів Кубраков.

За час війни окупанти зруйнували у Харкові майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садочки, 16 лікарень. За словами міністра інфраструктури, уряд має точні дані щодо конкретних втрат, і росія обов’язково платитиме за відбудову країни.

Кубраков підкреслив, що треба також переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Після війни проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять в Ізраїлі) та з використанням енергоощадних технологій. Ці тенденції вже були закладені в програмах Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» та «Енергетична незалежність» до війни й розвиватимуться після.

«З головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим обговорили соціальну та транспортну інфраструктуру. Наразі ми вже налагодили системну логістику для постачання у Харків гуманітарної допомоги. Наступний крок — перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу», — сказав міністр інфраструктури.

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter