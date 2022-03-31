На Херсонщині окупантів закусали до смерті «бджоли-бандерівці»

Троє рашистських окупантів загинули і ще 25 госпіталізовано у Олешківському районі Херсонщини. Однак причиною цього, як свідчать місцеві мешканці, стали не бойові дії, а напад рою бджіл на місце дислокації агресорів.

Про це повідомляє видання «Новости Херсона».

На територію військової частини, яку зайняли окупанти, налетіли бджоли з вуликів, що залишилися поблизу селища Челбурда (у минулому — Пролетарка).

«Річ у тому, що з наступом тепла пасічники підгодовують бджіл, але зараз це зробити можуть далеко не всі. Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їх напад вартував життя. Решта 25 надовго запам'ятають, що в Україні захищатись від ворога допомагає сама природа», — пояснюють журналісти.

Раніше біля селища Каланчак теж на Херсонщині впав у болото ворожий винищувач після того, як до його двигуна потрапила пара диких гусей.

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