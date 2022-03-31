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Політика

Культурні заклади Львівщини з 1 квітня повертаються до звичного режиму роботи — ОВА

17:55 31 березня 2022
Львівський оперний театр

Починаючи з 1 квітня заклади культури Львівщини повернуться до нормального режиму роботи. Про це повідомив заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко.

Він розповів, що з самого початку війни львівські театри, бібліотеки та народні доми стали волонтерськими осередками та центрами допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також прихистком для людей, які втікають від війни.

«Та попри все, у діячів культури своя важлива місія — додавати сил українським захисникам, підіймати їх бойовий дух, надихати український народ та лікувати наші душі мистецтвом. Тому у війні з російським агресором, де ми боремося за нашу землю, за нашу свободу, за нашу гідність і незалежність, оборону повинен тримати і культурний фронт. Отож повертаємося до звичного, наскільки це можливо в умовах війни, режиму роботи», — зазначив Собко.

Таким чином, починаючи з першого квітня на Львівщині розширять формат роботи ряд театрально-концертних установ, музеї та заповідники. Йдеться про Львівську національну оперу, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівську національну філармонію ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок та Театр ім. Ю. Дрогобича.

Також продовжать приймати відвідувачів і Державні історико-культурні заповідники «Тустань» та «Нагуєвичі», а також скансен «Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького».

Трохи раніше, з 26 березня, знову відкрили двері для відвідувачів і відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького, музеї-заповідники «Підгорецький замок», «Жовківський замок» та «П'ятничанська вежа».

«У департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА зазначають, що ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці, також частково відновлюють роботу. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича окремі кімнати виділили для внутрішньо переміщених осіб, а в інших приміщеннях ставлять вистави», — йдеться в повідомленні.

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