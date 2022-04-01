На Львівщині запрацює програма підтримки для підприємств, що переїхали в область — Козицький

На Львівщині запрацює Програма підтримки бізнесу, в рамках якої мінімум 250 підприємств отримають фінансову допомогу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

За словами Козицького, така дотація дозволить створити 2,5 тисячі робочих місць, а сама програма буде додатковим інструментом підтримки до тих заходів, які запровадила держава для підприємств.

«Чим особлива ця програма? Ми разово надамо безповоротну фінансову допомогу бізнесу, який переїхав на Львівщину чи веде діяльність в нашій області. Програма реалізовуватиметься у період воєнного стану. Першочергово у неї заклали 50 мільйонів гривень», — зазначив він.

В межах програми буде реалізовано три основні завдання. Одним із них буде надання безповоротної фінансової допомоги виробничим підприємствам, які перемістились у Львівську область.

«Такий бізнес може отримати 100 тисяч гривень. Додатково підприємство може отримати ще 100 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 20 нових робочих місць», — розповів Козицький.

Також планують надати ваучерну підтримку мікро та малим підприємствам на маркетингові послуги або сертифікацію продукції. В цьому напрямі планують допомагати експортерам.

«Передбачено надання не більше ніж 50 тисяч гривень на маркетинговий ваучер, не більше ніж 80 тисяч гривень — на ваучер для сертифікації», — наголосив очільник Львівщини.

Окрім того, обласна військова адміністрація допоможе у закупівлі обладнання у галузі легкої та харчової промисловості, а також для машинобудівних підприємств. Зокрема, бізнес може отримати 500 тисяч гривень, якщо створить не менше ніж 5 робочих місць.

Задля отримання допомоги необхідно подати відповідну заяву у Департамент економічної політики Львівської ОВА. Підприємство має бути обовʼязково зареєстроване на території Львівської області та зможе обрати один із трьох напрямів.

Детальну інформацію щодо подання заяви на отримання підтримки, критерії отримання та умови у Львівській ОВА обіцяють оприлюднити згодом.

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