В результаті обміну звільнено 86 військовослужбовців ЗСУ – ОП

У Запорізькій області відбувся успішний обмін полоненими, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Друзі, гарні новини. Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці», — зазначив він.

Тимошенко також уточнив, що обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

Нагадаємо, що тиждень тому відбувся перший обмін військовополоненими з представникам рф у форматі «десятьох на десятьох». В результаті цього обміну додому повернулися моряки із рятувального судна «Сапфір», які були захоплені окупантами при спробі забрати українських військових з острова Зміїний.

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