29.67 / 30.57 33.01 / 34.26
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

В ОП оприлюднили відео звільнених учора українських військових

14:33 2 квітня 2022
звільнені бійці ЗСУ

Українські військовослужбовці, яких вчора було звільнено з полону, вже прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко і оприлюднив відео зустрічі звільнених бійців.

Усім військовим була надана необхідна допомога, в тому числі медична.

«Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу!» — зазначив Тимошенко.


615

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Проневич

Рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича

Олена Мозгова

«Поплакала — і знов фіалка розцвіла»: Мозгова розкритикувала «прозрілу» Лободу

Кремль

Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Маріуполь

«Я не вірю більше в Бога… Я померти хочу, і не можу»: сповідь евакуйованої з Маріуполя 16-річної Каті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.