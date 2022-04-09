Україна поки що ще готова до діалогу з рф: Зеленський зробив важливу заяву

Країна-агресор продовжує накопичувати війська та техніку на сході та півдні нашої країни. Проте Україна поки що готова до діалогу з окупантом. Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що незважаючи на жодні обіцянки ворога, нашій країні варто готуватися до складної баталії.

«Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу перемогу. Ми готові і боротися та паралельно шукати ті чи інші шляхи у дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза війни поступово завершується, і вона стає позиційною, оскільки окупанти не мають сил для потужних наступів.

Фото Офіса президента

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