В Україні розкритикували новий пакет санкцій ЄС проти Росії: що з ними не так

Нові санкції, які Єврокомісія запровадила проти росії, зокрема, щодо білоруського та російського транспорту, який зобов'язаний залишити територію Євросоюзу до 16 квітня, містять можливості обійти обмежувальні заходи.

Як повідомляють у Мінінфраструктури, у рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами росії та білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема:

природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду;

фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами;

гуманітарні вантажі;

окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.



У міністерстві вважають, що відповідних санкцій недостатньо. Бо їхні економічні наслідки мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди.



«Йдеться не лише про втрати України, але і країн Європи. Адже щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо. Низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення росії у війні проти України. Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України», — підкреслили у Мінінфраструктури і додали, що навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку.

Раніше новий пакет санкцій ввели у США. Зокрема, під обмежувальні заходи потраплять найбільші банки росії «Альфа банк» та «Сбербанк», а також родичі вищого російського керівництва. Також санкції забороняють нові інвестиції в росію.

Фото Pixabay

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