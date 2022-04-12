Скажи, хто твій друг: чому Зеленський не хоче бачити у Києві президента Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів би відвідати Київ за прикладом багатьох європейських політиків, проте не отримав відповідного запрошення від президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє німецьке видання Bild, Зеленський пояснив свою позицію тісними зв’язками німецького політика з росією.

«Ми всі знаємо про тісні зв'язки Штайнмаєра з росією, які також були відзначені формулою Штайнмаєра. Нині йому не раді у Києві. Подивимося, чи це зміниться», — заявив виданню анонімний український дипломат.

Втім, за інформацією Bild, у Києві не виключають можливості зустрічі Зеленського зі Штайнмаєйром у майбутньому.

Президент Німеччини особисто підтвердив журналістам, що був готовий поїхати до Києва з колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, але «українська влада вважала його присутність небажаною».

Відзначимо, що нині Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває у Польщі, де заявив, що президент РФ Владімір Путін і глава МЗС Сергєй Лавров мають постати під трибуналом за воєнні злочини в Україні.

«Кожен, хто винен у цих злочинах, повинен буде відповісти за них. Сюди входять і солдати. Сюди входять військові командири. І, звісно, ті, хто несе політичну відповідальність» — сказав Штайнмаєр на прес-конференції у Варшаві, відповідаючи на питання видання Spiegel про необхідність трибуналу над Путіним і Лавровим.

Він також зазначив, що Путін 2001 року, з яким йому доводилося спілкуватися, не має нічого спільного з Путіним 2022 року — «жорстоким розпалювачем війни в бункері».

Нагадаємо, президент Німеччини відомий українцям як автор однойменної сумнозвісної формули щодо врегулювання «конфлікту» з росією на Донбасі та як активний прихильник будівництва газопроводу «Північний потік-2».

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