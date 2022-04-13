Відпустки та звільнення під час війни: що зміниться у трудовому законодавстві

Нардепи продовжують адаптувати трудове законодавство до умов війни. Новим законопроєктом вони пропонують усунути виникнення трудових спорів через чинні законодавчі прогалини у регулюванні трудових відносин. Пояснюємо, про що йдеться.

«Попередні зміни до трудового законодавства передбачали, що тривалість робочого часу під час воєнного стану збільшується до 60 годин на тиждень (було 40), — коментує юристка практики судових спорів Юлія Рябець. — Але новий законопроєкт пояснює, що стосується це саме працівників об'єктів критичної інфраструктури (йдеться про транспорт, банки, забезпечення продовольством, охорону здоров'я тощо). З’являються додаткові підстави для звільнення працівника: через неможливість забезпечувати працівникові умови праці (виробництво/майно роботодавця знищено в результаті бойових дій), через відсутність працівника на робочому місці протягом 4 місяців (якщо з ним немає зв'язку та пояснень причин його відсутності); зокрема, це може стосуватися проблеми звільнення у разі смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим. Окремим категоріям громадян (учасникам бойових дій) та постраждалим учасникам Революції Гідності пропонують скоротити відпустку з 14 днів до 7. Невикористаними днями щорічної основної відпустки (за попередні робочі роки) не можна буде скористатися у період дії воєнного стану».

Зарплату за час відпустки пропонують виплачувати не пізніше, ніж в день, що їй передує.

У разі смерті працівника гроші, які він не одержав за життя, виплачують членам сім'ї, а у разі їх відсутності — входять до спадщини.

Усі повідомлення, документи з питань трудових відносин та накази під час воєнного стану, за словами Юлії Рябець, мають фіксувати в електронній формі.

«Трудовий договір можна призупинити лише на період дії воєнного стану. Призупинення дії трудового договору оформляють наказом, у якому зазначають причини, строк, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, умови відновлення дії трудового договору.

Наказ про призупинення дії трудового договору роботодавець надсилає на погодження військово-цивільній адміністрації (на розгляд є 3 дні), що здійснює повноваження на відповідній території. Наказ набирає чинності з дня його погодження військово-цивільною адміністрацією. Відшкодування грошей, втрачених внаслідок збройної агресії (що стосується трудових відносин), покладається на росію.

Воєнний стан зовсім не відміняє перевірки, це також зазначено в законопроєкті".

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