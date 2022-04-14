29.93 / 30.93 32.81 / 34.09
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Верховна Рада просить світ визнати дії росії в Україні геноцидом

19:09 14 квітня 2022
Зруйнований будинок

Верховна Рада України підтримала проект Заяви «Про вчинення російською федерацією геноциду в Україні»

«У ХХ столітті тоталітарні диктатури викликали в Україні три трагедії глобального масштабу — Голодомор, Голокост та Чорнобиль. Здавалося б, із цих трагедій людство зробило належні висновки. І мало зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХ столітті нова тоталітарна диктатура змогла повторити і багато в чому перевершити жахи недавнього минулого. Путінська росія вбиває людей не тому, що вони вороги. Не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування. Сьогодні українців винищують, тому що вони — громадяни України. Тому що вони просто живуть на своїй землі», — пише в соцмережах голова партії «СН» Олена Шуляк .

Рада закликає мир також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові та Маріуполі справжнім геноцидом. «В іншому випадку путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст та містечок», — додала вона.

Нагадаємо, що після різанини у Бучі президент США Джо Байден назвав господаря Кремля не лише військовим злочинцем, а й варваром.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Встигнути до 14 квітня: як переселенцю отримати матеріальну допомогу на картку «Привату» без відвідування банку

Встигнути до 14 квітня: як переселенцю отримати матеріальну допомогу на картку «Привату» без відвідування банку

Натуральне підживлення для кімнатних рослин та квітів навесні: стимулює ріст та запускає пишне цвітіння

Простий і доступний засіб: як стимулювати зростання кімнатних рослин та квітів навесні

бур&#39;яни

Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.