Верховна Рада просить світ визнати дії росії в Україні геноцидом

Верховна Рада України підтримала проект Заяви «Про вчинення російською федерацією геноциду в Україні»

«У ХХ столітті тоталітарні диктатури викликали в Україні три трагедії глобального масштабу — Голодомор, Голокост та Чорнобиль. Здавалося б, із цих трагедій людство зробило належні висновки. І мало зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХ столітті нова тоталітарна диктатура змогла повторити і багато в чому перевершити жахи недавнього минулого. Путінська росія вбиває людей не тому, що вони вороги. Не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування. Сьогодні українців винищують, тому що вони — громадяни України. Тому що вони просто живуть на своїй землі», — пише в соцмережах голова партії «СН» Олена Шуляк .

Рада закликає мир також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові та Маріуполі справжнім геноцидом. «В іншому випадку путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст та містечок», — додала вона.

Нагадаємо, що після різанини у Бучі президент США Джо Байден назвав господаря Кремля не лише військовим злочинцем, а й варваром.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

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