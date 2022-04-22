Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

Західні експерти не виключають, що путін, який вирішив самостійно командувати військами, наказав своїм військовим досягти успіху в Маріуполі до 9 травня — сакральної дати для росії.

Втім, як пише The Guardian, він може оголосити про перемогу у будь-який штучний термін. Адже в кремлі вкотре вигадали нову мету війни в Україні і тепер можуть заявити, що її досягнуто, і оголосити про припинення «спецоперації».

Це поставило б Україну перед ще однією жорсткою дилемою — необхідністю продовжувати боротьбу, тоді як росія нібито запропонує мир. Для України це могло б означати втрату підтримки з боку західних партнерів, які віддали б перевагу припиненню бойових дій, навіть якщо в довгостроковій перспективі це може означати кінець України.

Автор статті — експерт з питань безпеки, що стосуються росії та її армії, Кейр Джайлз — пише, що оголошене росією в односторонньому порядку припинення війни змусить західних партнерів України підштовхнути Київ наслідувати приклад кремля, чому президент України Володимир Зеленський, можливо, не зможе протистояти. Адже партнери можуть скоротити допомогу, потрібну для продовження ведення бойових дій.

«З крайнім терміном 9 травня або без нього, росія має вагомі причини домагатися тимчасового припинення бойових дій, не в останню чергу для того, щоб дозволити своїм пошарпаним силам перегрупуватися. Декларація про перемогу надала б Росії „вихід“, який був би справді корисним для москви, на відміну від багатьох варіантів, запропонованих на початку року західними лідерами, які намагалися насамперед уникнути конфлікту», — стверджує Джайлз.

На його думку, путін може представити взяття Маріуполя як велику стратегічну перемогу — успіх у «денацифікації». Адже українські позиції у місті захищає й полк «Азов», бійців якого в росії представляють «шаленілими націоналістами». А пропаганда намалює потрібну картинку для населення. Україна ж не зможе продовжувати війну без серйозної економічної та військової допомоги.

«Якщо Зеленський прийме мир, Україна не зможе завадити планам росії щодо окупованих територій. Вже повідомлялося, що кремль планує інсценовані референдуми на окупованих територіях, повторюючи події у Криму у 2014 році. У той час як Захід та Україна візьмуть на себе тягар відновлення багатьох зруйнованих міст, росія зможе відновити війну, коли відчує, що час настав», — додав він.

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Фото Офісу президента

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