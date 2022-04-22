Лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, який запропонував президентам України та росії обміняти його на маріупольців, зараз не особливо потрібен росіянам, хоча у разі перемоги росії він став би «сірим кардиналом» в нашій країні.

Про це в інтерв'ю «Суспільному» заявив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, зараз Медведчук дає свідчення, розповідає, з ким він працював та як заробляв.

«Далі, якщо буде можливість і необхідність поміняти цього покидька на наших громадян, які перебувають у полоні, — я не бачу тут нічого дивного. Але спочатку допити-допити, щоби ми знали все, що і як відбувалося, хто чим займався, коли це було», — зазначив він і додав, що робота Віктора Медведчука на росію не була таємницею.

«Справа в тому, що він не один, їх багато. Після того, як вони мріяли, що за 2−3 дні захоплять нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю та совістю повинні були очолити уряд, усі наші інституції — це були українські військові найвищого рівня», — стверджує Данилов і додає, що різні вкидання про те, що росія поставила б «біля керма», наприклад, депутата-втікача Олега Царьова, не відповідають дійсності. За його словами, йшлося про громадян України з поки що «великими зірками на погонах». А Медведчук був би при них «сірим карндиналом».

Також Алесей Данилов прокоментував «другу фазу» війни в Україні, заявивши, що путін не має наміру зупинятися ані 9, ані 20 травня — він поставив завдання перед військовими знищити українців.

«Вони не вважають, що ми взагалі є державою. Більше того, прописаний план, як це мало відбуватися. Концтабори, потім мали відправляти наших громадян на будівництво до Сибіру 3−5 міст, які визначили путін спільно з шойгу» , — додав він.

Нагадаємо, що суд відправив Віктора Медведчука, який був затриманий під час спецоперації СБУ, під арешт без права виходу під заставу.

Фото з Вікіпедії

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