30.87 / 31.96 33.32 / 34.80
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Невдачі ще будуть: у США назвали переможця у війні України з росією

20:03 24 квітня 2022
російський танк

В Америці, яка разом з іншими країнами надає військову допомогу нашій державі у боротьбі з країною-агресором, заявили, що українські військові «виграють битву за Україну».

Як повідомляє The Guardian, про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс. «Те, що ми бачили від наших українських партнерів — це не що інше, як перемога на полі бою», — сказав він і додав: «Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються завзято, рішуче, але також і з величезним обсягом допомоги в галузі безпеки, яку також надають Сполучені Штати та близько 30 країн із усього світу».

За словами Неда Прайса, «це буде перемога для України» та «стратегічна поразка росії».

Відповідаючи на запитання, чи має намір США відправити важке наступальне озброєння, щоб витіснити російських солдатів з території України, Прайс сказав: «Ми оголосили про ще один транш допомоги в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів. Ми забезпечуємо їх саме тим, що їм потрібне для цього нового типу бою, який розгорнеться на Донбасі та на півдні».

При цьому представник Держдепу зазначив, що попереду чекають важкі часи, у тому числі й нові факти звірств окупантів: «Незважаючи на те, що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями у ключових битвах, ми стикатимемося з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю».

Нагадаємо, що раніше в розвідці США заявляли, що наразі не бачать ознак того, що росія зробила будь-які кроки щодо підготовки до використання ядерної зброї. Водночас, офіційні особи США більше стурбовані загрозою його застосування, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

432

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

удобрення з дріжджів

Маєте дріжджі? Тоді матимете рекордний урожай на городі

Мурат із нареченою

«Присоромила» Ані Лорак: наречена Мурата Налчаджіоглу чітко визначила свою позицію у війні Росії проти України

Газ

Тарифи на газ з 1 травня: що прогнозують експерти та що каже «Нафтогаз»

Аліна Кабаєва

В обручці на пальці Кабаєвої побачили гарний знак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.