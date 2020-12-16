Ахметов и Новинский объявили войну ОПЗЖ на юго-востоке. Зеленский не простил Медведчуку Кривой Рог, — эксперт

Победа «Оппозиционной платформы — За жизнь» на юго-востоке на местных выборах стала серьезным ударом не только по рейтингу президента Владимира Зеленского, но и по олигархам, которые в последние месяцы вошли и прочно обосновались через «своих» людей в высоких кабинетах на Банковой и Грушевского, — Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Об этом заявил политический обозреватель Александр Потемкин. Он считает, что Ахметов и Новинский объявили войну ОПЗЖ на юго-востоке. А Зеленский не простил Медведчуку Кривой Рог.

Аргументируя свою точку зрения, Потемкин заявил, что президент раздосадован разгромом его кандидата на пост мэра родного Кривого Рога. Напомним, что в Кривом Роге кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов опередил оппонента — кандидата от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика.

Именно поэтому, как считает Потемкин, президент предложил Ахметову и Новинскому развернуть против ОПЗЖ масштабную войну, пока в ряде областей не избраны главы советов. Эксперт напомнил, что Ахметов и Новинский и без этого «имеют зуб» на ОПЗЖ. Ведь, несмотря на обещания Зеленскому положить юго-восток к его ногам на выборах, они провалились: «Не помогли ни масштабные фальсификации в Донецкой и Луганской областях, ни махинации в Днепропетровской области и в том же Кривом Роге».

«Олигархи в противостоянии с партией используют проверенные методы. По словам Потемкина, в Запорожье группа Ахметова-Новинского пытается посадить в кресло главы облсовета экс-губернатора области Боговина, которого во время пребывания на этой должности считали некомпетентным руководителем региона. Для этого в сессионный зал мобилизовали даже депутатов, находящихся на самоизоляции. К залу подтянули десятки „титушек“ в масках, видимо, следящих за тем, как и за кого депутаты голосуют за главу облсовета», — написал Потемкин

По мнению эксперта, подобная ситуация повторяется практически в каждой области. Потемкин напомнил, что недавно в Одессе руководство области пыталось выбросить из списка партий, входящих в состав облсовета, «неугодных». Все в итоге закончилось страшной потасовкой, в которой пострадала нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

«Конечно, оппозиционная политсила заявляет обо всех вопиющих случаях нарушения закона в правоохранительные органы и СБУ. Но зная, кому подчиняются эти „зеленые кнопочки“, не исключаем, что расследования будут затягиваться на неопределенное время» — отметил Потемкин.

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