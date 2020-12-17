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Политика

«Формирует новые смыслы»: пресс-секретарь Зеленского отреагировала на «разочарование года»

8:14 17 декабря 2020
Зеленский

После того как украинцы назвали президента Зеленского одновременно «разочарованием» и «политиком» уходящего года, его пресс-секретарь Юлия Мендель прокомментировала данные социсследований Центра Разумкова.

«Политиком 2020 признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же, в этом плане президент Владимир Зеленский оторвался настолько впереди, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик за ним, и в четыре раза — чем третий», — сообщила Мендель в Facebook.

Высокий уровень разочарования Мендель объяснила тем, что «Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины».

«Строить такую ​​страну после 28 лет грабежа, с отсутствием политических элит и слабыми институтами — задача для сильных. И пройти сложный путь критики и разочарования — под силу только настоящему лидеру», — так пресс-секретарь написала о своем начальнике.

Она кратко описала, какое государство строит нынешняя власть — «где каждый будет чувствовать себя защищенным, где будут работать социальные лифты и ценить за таланты, умения и старания, где сильная экономика будет работать для каждого, а каждый будет работать для совместной экономики».

Подписчики Мендель интересуются: действительно ли она так думает, или к написанию такого поста обязывает ее должность. Некоторые советуют просто промолчать, ведь признание президента «разочарованием года» говорит само за себя.

Напомним, перед этим Мендель опубликовала видео игры Зеленского в пинг-понг со своим первым помощником Сергеем Шефиром. Съемка была для интервью иностранному изданию, которое решило показать украинского президента в неформальной обстановке.

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