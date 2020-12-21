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Политика

Зеленский стал и неудачником, и политиком года в опросе КМИС

13:40 21 декабря 2020
зеленский

Президента Владимира Зеленского признали одновременно и политиком года, и неудачником года. Это показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Голосов за причисление главы государства к неудачникам-2020 было подано вдвое больше, чем за признание Зеленского политиком (соотношение составляет 14,5% к 28%).

Социологи КМИС напомнили, что в 2019 году Зеленского признали политиком года 46% опрошенного населения. За год поддержка бывшего любимца резко сократилась, а потому можно сказать, что номинация «политик года» осталась без призеров.

Напомним, ранее похожие тенденции зафиксировали в социологической службе Центра Разумкова. Президента назвали политиком года 20% респондентов. При этом 42% опрошенных причислили Зеленского к разочарованиям 2020 года.

Фото president.gov.ua

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