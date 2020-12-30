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Политика

«Работал тут санитаром»: Олег Тягнибок перенес операцию и ковид

9:56 30 декабря 2020
Олег Тягнибок

Глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок попал в больницу — политика, переболевшего коронавирусом, прооперировали.

«Отхожу после наркоза, — пишет Тягнибок в соцсетях. — Перенес операцию, которую давно уже надо было сделать (колено — разрыв крестообразной и мениска), но с этой политикой… Еще слабость, оставшаяся после „короны“. Короче говоря, стараюсь оставить все возможные проблемы со здоровьем в этом старом бешеном году».

Политик сообщает, что оперировали его в львовской больнице, где он много лет работал санитаром, медбратом, интерном, а сейчас вот вернулся в медучреждение уже как пациент. «Ирония судьбы», — добавляет он.

Напомним, что недавно о коронавирусе сообщала «слуга народа» Лиза Богуцкая, которой напомнили о «сеточке», которую вместо маски нардеп носила в Раду.

Фото Олега Тягнибока из соцсетей.

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