28.18 / 28.50 34.22 / 34.87
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Заместитель Ермака купил шикарный особняк

10:11 4 января 2021
Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который курирует нашумевший проект «Большая стройка», в новом году стал владельцем загородного поместья под Киевом. Об этом пишет «Страна».

По информации издания, Тимошенко оформил дом и землю на супругу Алену. Новая недвижимость чиновника находится в элитном коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе близ села Подгорцы.

Поселок находится прямо около подножья легендарных Змиевых валов. Территория закрыта и хорошо охраняется. На 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. 90% поместий уже распроданы. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.

Сообщается, что за двухэтажный особняк проекта «Зальцбург» Тимошенко внес предоплату еще прошлым летом. Затем на жену Алену были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому. А 2 января 2021 года чета Тимошенко приобрела там еще 27 соток земли и особняк на 354 кв. метра.

Пока что дом и территория вокруг него выглядят совсем не обжитыми. Снаружи двухэтажная вилла в «альпийском» стиле готова на 100%.

Внутри, судя по описанию, есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на два автомобиля. На первом этаже кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором этаже — комната хозяев, детская, гостевая и еще одна под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю.

Стоимость особняка и земли около него приблизительно 10 миллионов гривен.

Кирилл Тимошенко, судя по его электронной декларации, держит с супругой в наличке более $ 1,3 млн. Плюс еще около $ 100 тысяч у них в совокупности есть на депозитах.

Издание пишет, что после назначения на должность в ОП, Тимошенко летом 2019 года купил кроссовер BMW X5 за 2,6 миллиона гривен.

По информации «Страны», семья Тимошенко живет в новострое на Лукьяновке. У них просторная квартира площадью 181 квадрат по улице Коперника и три паркоместа в этом жилом комплексе.

Супруга чиновника руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua. Пара вместе 7 лет. У супругов трехлетний сын Семен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте в Офисе президента между антикризисным консультантом главы ОП Михаилом Подоляком и заместителем Ермака Кириллом Тимошенко.
Фото strana.ua/

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Олег Винник

"Так не годится": Винник огорчил фанатов выступлением в новогоднюю ночь

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер