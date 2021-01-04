Заместитель Ермака купил шикарный особняк

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который курирует нашумевший проект «Большая стройка», в новом году стал владельцем загородного поместья под Киевом. Об этом пишет «Страна».

По информации издания, Тимошенко оформил дом и землю на супругу Алену. Новая недвижимость чиновника находится в элитном коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе близ села Подгорцы.

Поселок находится прямо около подножья легендарных Змиевых валов. Территория закрыта и хорошо охраняется. На 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. 90% поместий уже распроданы. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.

Сообщается, что за двухэтажный особняк проекта «Зальцбург» Тимошенко внес предоплату еще прошлым летом. Затем на жену Алену были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому. А 2 января 2021 года чета Тимошенко приобрела там еще 27 соток земли и особняк на 354 кв. метра.

Пока что дом и территория вокруг него выглядят совсем не обжитыми. Снаружи двухэтажная вилла в «альпийском» стиле готова на 100%.

Внутри, судя по описанию, есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на два автомобиля. На первом этаже кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором этаже — комната хозяев, детская, гостевая и еще одна под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю.

Стоимость особняка и земли около него приблизительно 10 миллионов гривен.

Кирилл Тимошенко, судя по его электронной декларации, держит с супругой в наличке более $ 1,3 млн. Плюс еще около $ 100 тысяч у них в совокупности есть на депозитах.

Издание пишет, что после назначения на должность в ОП, Тимошенко летом 2019 года купил кроссовер BMW X5 за 2,6 миллиона гривен.

По информации «Страны», семья Тимошенко живет в новострое на Лукьяновке. У них просторная квартира площадью 181 квадрат по улице Коперника и три паркоместа в этом жилом комплексе.

Супруга чиновника руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua. Пара вместе 7 лет. У супругов трехлетний сын Семен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте в Офисе президента между антикризисным консультантом главы ОП Михаилом Подоляком и заместителем Ермака Кириллом Тимошенко.

Фото strana.ua/



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