На защиту Зеленского с ялтинским песком встал российский тревел-блогер

За президента Украины Владимира Зеленского, который в своем новогоднем обращении сказал, что хотел бы «написать „Крым — это Украина“ не в интернете», а «на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты», и которому напомнили, что на ЮБК пляжи галечные, вступился российский блогер Илья Варламов. Правда, с оговоркой.

«Многие российские пропагандоны сразу начали захлебываться слюной и высмеивать украинского президента, мол, все же знают, что в Ялте нет песка, только галька (ненавижу гальку и пропагандонов). Но в Ялте есть песчаный пляж. Он, правда, искусственный и находится на территории гостиницы „Ялта-Интурист“. Пляж хороший, бывал я там», — пишет Варламов в соцсетях и добавляет: «Правда, чтобы написать там „Крым — это Украина“ придется заплатить за вход».

Ранее украинский журналист Сергей Сидоринко, комментируя слова Зеленского, указывал, что песчаные пляжи есть в Ялте, которая расположена на побережье Азовского моря в Донецкой области.

Фото — скриншот.

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