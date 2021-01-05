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Политика

У Зеленского похвастались его новым рейтингом

13:40 5 января 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский имеет самый высокий рейтинг по уровню доверия среди политиков страны. Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой «Рейтинг».

Опрос показал, что главе государства в целом доверяет 41% граждан (17% респондентов полностью доверяют, а 24% — скорее доверяют). У других политиков показатели ниже.

При проведении выборов президента в ближайшее время за Зеленского проголосовало бы 22,5% всех опрошенных и 26,2% из намеренных голосовать и определившихся с выбором. Это самый высокий показатель среди украинских политиков, которые представлены в рейтинге.

Опрос проводился в Украине со 2 по 4 января.

Ранее сообщалось, что опрос в номинации «Политик года» дал неоднозначные результаты.

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