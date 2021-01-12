Масштаб региона, Аваков и позиция Ярославского: Добкин назвал факторы, влияющие на выборы мэра Харькова

Бывший мэр Харькова и экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин назвал в интервью телеведущей Наталье Влащенко факторы, которые повлияют на предстоящие в этом году выборы мэра «первой столицы».

В их числе Добкин отметил объективную значимость для страны и власти региона, на долю которого приходится порядка десятой части населения Украины, а также два момента, связанных с влиянием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (в прошлом председателя ХОГА. - Авт.) и известного бизнесмена Александра Ярославского.

Михаил Добкин считает, что нынешняя местная власть Харьковской области тесно сотрудничает с Аваковым и он прямо влияет на политические процессы в регионе даже при том, что уже давно «перерос» местный уровень.

«Те или иные люди, которые представляли Авакова, они ему предложили поднять „кейс Кернеса“ и положить его ему (Авакову. — Авт.) под ноги», — сказал политик.

Влияние Александра Ярославского на ситуацию в городе и области Добкин оценил так: «Он на Харьков как влияет? Если он видит, что это городу полезно, — ему все равно, какая фамилия у мэра. Он своих людей нигде не расставляет. Любой умный мэр будет с ним (Ярославским. - Авт.) дружить».

Михаил Добкин связывает этот факт с вкладом бизнесмена в развитие региона.

«Ярославский решил остаться в истории Харькова как человек, которого будут вспоминать, как многих, кто оставил след в нашей истории. Как меценат, который оставляет в городе серьезные инфраструктурные проекты», — заявил он в интервью Наталье Влащенко.

Напомним, Добкин в 2006 году был избран на пост городского головы Харькова, а руководителем его избирательного штаба был Геннадий Кернес, впоследствии занимавший пост секретаря Харьковского городского совета и исполняющего обязанности городского головы. В 2010 году Кернес сам стал мэром Харькова, а Добкин в том же году возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. В 2020 году Добкин проявил активность на местных выборах: летом заявлял о желании баллотироваться в мэры Киева, а осенью был зарегистрирован кандидатом в мэры Харькова, но 4 октября снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года СМИ активно обсуждают вопрос назначения в Харькове выборов нового мэра. Возможными датами называют 28 марта 2021 года, если будут проведены необходимые процедурные действия на уровне Верховной Рады, или 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности городского головы Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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