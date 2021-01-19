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Политика

Зеленский попал в скандал из-за «Лиги смеха» и России

9:37 19 января 2021
Зеленский

В России канал СТС и Международный союз КВН объявили о кастинг-фестивале для нового комедийного шоу «Лига Смеха» — юмористическое шоу с таким названием было создано в 2015 году студией «Квартал 95».

Как передает «Фокус», организаторы кастинг-фестиваля официально не сообщают, что проект является франшизой одноименного украинского проекта. Не исключено, что россияне таки купили права у украинцев. Возможно, сделка обсуждалась осенью прошлого года, когда в Украину приезжали представители творческого объединения «АМиК» Сергей Светлаков и Александр Незлобин, которые встречались с руководителями украинской «Лиги».

Украинское шоу пять лет подряд — с 2015 по 2019 год — вел Владимир Зеленский.

Новость о продаже франшизы россиянам на восьмом году агрессии активно обсуждается в социальных сетях. К примеру на страничке главного редактора «Исландии» Сергея Гришина, упомянувшего о Липецкой фабрике Петра Порошенко, завязалась дискуссия между ним и политологом Виктором Тараном.

«Значит фабрика „Рошен“ в Липецке вам не давила, а франшиза „Лиги смеха“ для СТС давит? Ну-ну…» — написал Гришин, тэгнувший Виктора Тарана.

В ответ Таран написал, что Гришина, видимо, «хорошо задело»: «Когда ты оправдываешь продажу „Лиги смеха“ россиянам, это выглядит очень плохо. И одновременно предлагаю найти, где я защищал Липецкую фабрику. В данный момент это выглядит как эмоциональная самозащита…».

Напомним, что в 2020 году президент Владимир Зеленский получил 4,59 миллиона гривен роялти от двух предприятий, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью — «Квартал 95» и «Киностолица». «Квартал 95» принес ему львиную долю суммы — 4,355 миллиона гривен.

Фото с сайта Офиса президента.

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