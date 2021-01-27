28.08 / 28.27 33.93 / 34.32
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили на «массаже губ»

12:40 27 января 2021
Юлия Тимошенко

Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на «разминке» для губ.

Видео из парламента на своей страничке в социальных сетях выложил фотограф Александр Гончаров. «Массаж новых губ от Юлии Тимошенко», — написал он в комментарии к видео и поставил смайл «поцелуй».

Напомним, что новый имидж лидера фракции «Батькивщини» вызвал большой резонанс в сети. Так, некоторые интернет-пользователи отмечали, что Юлия Владимировна «перестаралась», изменяя свою внешность.

Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.

1003

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Путин

Песков сообщил о серьезных разногласиях Путина и Байдена по Донбассу

Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

каминская

Леся Никитюк «угорела» от внешности делавшей первые шаги в карьере Славы Каминской

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер