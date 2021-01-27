Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили на «массаже губ»

Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на «разминке» для губ.

Видео из парламента на своей страничке в социальных сетях выложил фотограф Александр Гончаров. «Массаж новых губ от Юлии Тимошенко», — написал он в комментарии к видео и поставил смайл «поцелуй».

Напомним, что новый имидж лидера фракции «Батькивщини» вызвал большой резонанс в сети. Так, некоторые интернет-пользователи отмечали, что Юлия Владимировна «перестаралась», изменяя свою внешность.

Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.

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