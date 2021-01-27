Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили на «массаже губ»
Изменившуюся Юлию Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на «разминке» для губ.
Видео из парламента на своей страничке в социальных сетях выложил фотограф Александр Гончаров. «Массаж новых губ от Юлии Тимошенко», — написал он в комментарии к видео и поставил смайл «поцелуй».
Напомним, что новый имидж лидера фракции «Батькивщини» вызвал большой резонанс в сети. Так, некоторые интернет-пользователи отмечали, что Юлия Владимировна «перестаралась», изменяя свою внешность.
Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.1003
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