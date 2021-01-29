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Политика

Зеленский указом отправил Скичко в Черкассы

20:37 29 января 2021
Александр Скичко в Офисе президента

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Служебное удостоверение новому губернатору Зеленский вручил в своем Офисе, сообщает пресс-служба главы государства.

В качестве приоритетов работы Скичко в новой должности были названы строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния жителей региона.

«Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Скичко имеет диплом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности «международная экономика». Тем не менее карьеру построил как шоумен, после того, как в 2009 году он стал финалистом шоу «Україна має талант». В 2012—2013 годах — автор идеи, креативный продюсер и ведущий реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на «Новом канале», а в мае 2017 года стал одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

В 2019 году будущий губернатор прошел в Раду по мажоритарному округу № 197. Возглавляет инфраструктурный комитет парламента.

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