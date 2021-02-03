Интересный нюанс выделили в истории с запретом Зеленским «телеканалов Медведчука»

Удивительным моментом в блокировании президентским указом телеканалов 112. Zik и Newsone является не столько то, что их «выключили», сколько отсутствие утечки информации о возможности принятия таких мер.

На это обратил внимание журналист Денис Бигус. «Некоторые операторы уже выключили 112. Zik и Newsone. В онлайне пока есть. На Zik Лукаш (экс-министр юстиции Елена Лукаш. — Авт.) кричит, что „Булгакова запретили“, а здесь уже не то что Булгакова, Zik запретили», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

При этом, по его словам, по этой ситуации есть «несколько вопросов». Во-первых, сможет ли суд решение СНБО, поскольку мнения по данному вопросу разделились. Во-вторых, может ли Совбез вводить санкции в отношении граждан Украины и украинских компаний.

«И главное. Как так случилось, что об этом решении не знали за месяц до подписания? Ничего не слили, ничего не утекло, вообще тишина была? Это удивительнее, чем сами санкции… Единственное напрашивающееся объяснение — решение о санкциях приняли за 3 минуты до их введения. Но хочется надеяться, что нет. И кто-то это надлежащим образом подготовил», — добавляет Денис Бигус.

Напомним, что перед началом заседания парламента 3 февраля нардепы из «слуги народа» взяли под «охрану» трибуну и президиум в Верховной Раде, чтобы не допустить ее блокировку нардепами из ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого связывают с заблокированными телеканалами.

Фото с сайта Офиса президента.

608

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter