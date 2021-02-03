«Почему Зеленский ждал аж два года?» Порошенко отреагировал на запрет «телеканалов Медведчука»
Пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя указ действующего главы государства Владимира Зеленского относительно блокировки «телеканалов Медведчука», заявил, что постановление об ограничительных мерах для пророссийских каналов было принято в 2018 году, но не вступило в силу из-за начала избирательной кампании.
На своей страничке в социальных сетях Порошенко отметивший, что решение вопроса с такими каналами перенесли на поствыборный период, задал вопрос: почему победивший в 2019 году Владимир Зеленский «ждал целых два года»?
Петр Порошенко, в частности, отметил, что в условиях информационной войны «Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты», напомнив о запрете в нашей стране российских телеканалов, а также соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые «перестали быть значимым каналом распространения дезинформации».
«Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это — ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил „а почему же это решение не принял Порошенко“. Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно», — пишет Порошенко.
В то же время он «политически поддерживает решение СНБО», отмечая, что «оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны», которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. И поинтересовался, почему санкции не были введены в отношении телеканала «НАШ», на котором «российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечь к ответственности наших воинов».
Наряду с этим он предостерег власть «от давления на украинские патриотические телеканалы», потому что понимает, что «прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского».
Напомним, что представители парламентской фракции «Слуга народа» утром заняли трибуну и президиум в Верховной Раде, дабы не допустить их блокировки членами ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым связывают лишенные лицензий телеканалы.
Фото Петра Порошенко из социальных сетей.678
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