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Политика

Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в фашизме

12:20 3 февраля 2021
Зеленский

После указа президента Владимира Зеленского о блокировке «каналов Медведчука» представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович обвинил главу государства в «фашизме» и заявил, что их фракция инициирует процедуру импичмента.

«ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского. Это с 40-ка голосами в Раде. Разве что Окружной адмдинсуд Киева может принять такое решение, больше некому», — пишет на своей страничке в соцсетях журналист Дмитрий Бобрицкий и выкладывает фрагмент выступления представителя ОПЗЖ.

Вадим Рабинович, в частности, говорит, что «фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый», и что потомки победителей германского фашизма «сделают то же самое и победят». В конце своего выступления народный депутат запел «Вставай, страна огромная…»

Напомним, что Владимир Зеленский, комментируя свой указ, назвал санкции «трудным решением», заявив, что в Украине поддерживают свободу слова, а не пропаганду, которую финансирует страна-агрессор.

Фото с сайта Офиса президента.

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