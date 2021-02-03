Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в фашизме

После указа президента Владимира Зеленского о блокировке «каналов Медведчука» представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович обвинил главу государства в «фашизме» и заявил, что их фракция инициирует процедуру импичмента.

«ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского. Это с 40-ка голосами в Раде. Разве что Окружной адмдинсуд Киева может принять такое решение, больше некому», — пишет на своей страничке в соцсетях журналист Дмитрий Бобрицкий и выкладывает фрагмент выступления представителя ОПЗЖ.

Вадим Рабинович, в частности, говорит, что «фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый», и что потомки победителей германского фашизма «сделают то же самое и победят». В конце своего выступления народный депутат запел «Вставай, страна огромная…»

Напомним, что Владимир Зеленский, комментируя свой указ, назвал санкции «трудным решением», заявив, что в Украине поддерживают свободу слова, а не пропаганду, которую финансирует страна-агрессор.

Фото с сайта Офиса президента.

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter