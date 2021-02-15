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Политика

Андрей Богдан не сдержал эмоций из-за смерти посла в Китае: кого он обругал

9:42 15 февраля 2021
Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщивший о смерти его хорошего товарища и легенды дипломатии, посла в Китае Сергея Камышева, заявил, что человек, терроризировавший дипломата последние полгода, «будет сидеть».

На своей страничке в социальных сетях Андрей Богдан, назвав дважды посла Украины в КНР легендой дипломатии, честным, профессиональным и искренним человеком, сообщил, что Камышева «терроризировали увольнением» из-за того, что тот — «человек Богдана».

Не называя человека, который давил на дипломата, экс-глава Офиса президента назвал его «п…сом» и «тупым уродом», которому не понятно, что такое профессионализм и интересы государства. «Ты будешь сидеть», — добавил Богдан.

Тем временем «Зеркало недели» уточняет, что до второго назначения послом Украины в Китае Сергей Камышев полгода работал советником Андрея Богдана в бытность того руководителем ОП. Издание также подчеркивает, что Богдан уже неоднократно публично критиковал нынешнего главу ОП Андрея Ермака, обвиняя его, в том числе, и в «зачистке» тех, кого во власть привел его предшественник.

Напомним, что недавно замглавы ОП Кирилл Тимошенко назвал разными стили руководства бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешнего Андрея Ермака. По его мнению, экс-глава ОП «более резок», а нынешний — «более дипломатичен».

Фото со странички Андрея Богдана в социальных сетях.

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