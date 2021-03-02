«Киллеру закажет»: фотографу пришлось объясняться из-за снимков Юлии Тимошенко с изъянами

Украинский фоторепортер, «гуру» современной политической фотографии Ян Доброносов опубликовал в соцсети фотографии лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко с ироничной подписью «Тимошенко в борьбе».

На одном из снимков фотограф сделал акцент на эксклюзивных серьгах Юлии Владимировны. Соответственно в кадр попали и мелкие морщинки на лице и шее политика.

Снимки стали причиной для бурного обсуждения. Многие подписчики Доброносова возмутились тем, что на фото явно видны морщинки, которые не стоило так увеличивать. По их мнению, не этично показывать часть лица чуть ли не под микроскопом. Настоящий мастер должен избегать таких моментов. Другие пишут, что Ян хотел увеличить украшения политика. Третьи уже возмущены не столько фото, сколько тем, что с такими дорогими аксессуарами Тимошенко постоянно говорить о тяжелой жизни украинцев. Были и комментарии о том, что политик не простит репортеру неудачные фото.

На нападки фолловеров Доброносов ответил, что делает свою работу, показывая реальность. А фото женщин-политиков всегда интересует людей. Особенно это касается такой яркой женщины как Юлия Тимошенко. Он показывает лидера «Батьківщини» такой, какая она есть на самом деле. По поводу якобы неудачных снимков фотограф возразил, что у него много фотографий, на которых Юлия Владимировна смотрится совсем по-другому.

Отметим, Юлия Тимошенко часто меняет свои образы, чем постоянно заставляет говорить о себе. Так в конце прошлого года политик, которая давно уже отказалась от косы, прибыла на заседание согласительного совета парламента с новой прической — она сделала объемную укладку волос, собрав их в хвост.

После длительного перерыва на первую в этом году сессию парламента «леди Ю» пришла, снова изменившись. Она заметно помолодела и по-другому уложила волосы. Красивые наряды Тимошенко, которая любит одеваться у украинских дизайнеров, также становятся предметом постоянно обсуждения.

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