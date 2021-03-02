Представшая в нелестном свете на снимках парламентского фотографа Юлия Тимошенко отреагировала «жестко»
Лидер парламентской «Батьківщина» Юлия Тимошенко показала, как она выглядит на снимке без фильтров. Политик опубликовала фото в своем Instagram.
«Просто фото. Без фильтров. Без подписи», — написала Юлия Тимошенко.
Подписчики оставили многочисленные комментарии к снимку: «Очень нравится ваш новый стиль», «Юля очень красивая женщина, ничего лишнего, все совершенно!» «Умная, красивая, уверенная в себе женщина-политик».
Напомним, настоящую бурю в сети вызвала публикация фотографа Яна Доброносова с ироничной подписью «Тимошенко в борьбе», где на снимке крупным планом видны морщины политика.
Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко радикально сменила имидж — сделала новую объемную укладку волос, которые к тому же еще и завиты. Пользователи теряются в догадках, с чем это связано.
Фото из Instagram Юлии Тимошенко518
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