Представшая в нелестном свете на снимках парламентского фотографа Юлия Тимошенко отреагировала «жестко»

Лидер парламентской «Батьківщина» Юлия Тимошенко показала, как она выглядит на снимке без фильтров. Политик опубликовала фото в своем Instagram.

«Просто фото. Без фильтров. Без подписи», — написала Юлия Тимошенко.

Подписчики оставили многочисленные комментарии к снимку: «Очень нравится ваш новый стиль», «Юля очень красивая женщина, ничего лишнего, все совершенно!» «Умная, красивая, уверенная в себе женщина-политик».

Напомним, настоящую бурю в сети вызвала публикация фотографа Яна Доброносова с ироничной подписью «Тимошенко в борьбе», где на снимке крупным планом видны морщины политика.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко радикально сменила имидж — сделала новую объемную укладку волос, которые к тому же еще и завиты. Пользователи теряются в догадках, с чем это связано.

Фото из Instagram Юлии Тимошенко

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