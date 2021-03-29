Назван победитель довыборов в Раду на Донетчине

В Донецкой области на довыборах в Верховную Раду победил мэр города Доброполье Андрей Аксенов. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов выиграл довыборы с большим отрывом — по итогам подсчета 100% бюллетеней он набрал 65,46% голосов. На втором месте адвокат Валентин Рыбин от «Партия Шария» — его поддержали 13% избирателей. Третьей стала Юлия Кузьменко, кандидат от «Европейской солидарности», она набрала 6,69% голосов.

На этом одномандатном избирательном округе проголосовали 31 213 граждан — это 20,99% от общего числа.

Ранее известный журналист сообщил, что в 2014 году Андрей Аксенов был причастен к организации «референдума ДНР» в поселке Новодонецкое.

Фото — скриншот, источник radiosvoboda.org

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