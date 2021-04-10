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Политика

Санкциями СНБО пытаются подменить несостоятельность госорганов, — юрист

10:48 10 апреля 2021
Марина Ставнийчук
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБОУ) пытается подменить собой институциональную несостоятельность государственных органов, управляемых теми же членами СНБОУ. Так прокомментировала принятые за два последних месяца 5 решений СНБОУ, утвержденных соответствующими указами президента, председатель комитета НААУ по вопросам верховенства права, член Венецианской комиссии от Украины (2009−2014 гг.) Марина Ставнийчук в интервью изданию «Закон и Бизнес».

«Все эти решения также касаются и украинских юридических лиц и граждан. Причем, как утверждают специалисты, к примеру, в информационной, уголовной сферах, в таможенном деле — очень выборочные и неаргументированные», — заявила она.

Оценивая «качество» закона «О санкциях», Ставнийчук, отметила, что его «дух и буква» «имеют абсолютно несбалансированный между собой характер, не соответствуют критериям „юридической определенности“ (legal certainty)». То есть речь не идет о предсказуемости, прогнозируемости и последовательности в понимании и применении закона.

«Все это вместе дает основания утверждать, что закон „О санкциях“ в его нынешнем виде создает возможности для злоупотребления полномочиями теми должностными лицами, которые принимают решение о санкциях, обеспечивают их исполнение, а также осуществляют контроль за выполнением принятых решений», — отметила председатель комитета НААУ.

По ее мнению, «при таких условиях нельзя утверждать, что кто-либо в нашем государстве не попадет под санкции».

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя недавние решения СНБО, подчеркнул, что санкции должны применяться только в отношении граждан другого государства.

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