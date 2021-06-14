У рішенні саміту відсутні конкретні часові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, — Зеленський

В Україні подякували членам НАТО за рішення, прийняте на саміті в Брюсселі про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід'ємною частиною цього процесу.



«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», — цитують в Офісі президента слова Володимира Зеленського.

Тим часом президент України зазначив, що в цьому питанні немає конкретики.

«Разом з тим в рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися», — заявив Зеленський.



Нагадаємо, в комюніке Брюссельського саміту країни — члени НАТО вітали реформи, які вже провела Україна, й підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій країні у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

У спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse президент Зеленський заявив, що чекає однозначної відповіді від президента США Джо Байдена, чи буде надано Україні ПДЧ.



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