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Політика

Під крики «Ганьба»: Вірастюк склав присягу у Раді

11:00 15 червня 2021
Вірастюк

Василь Вірастюк, якого нещодавно визнали обраним народним депутатом по 87-му виборчому округу в Івано-Франківській області, 15 червня в парламенті приніс присягу. Засідання Ради транслювалося у прямому ефірі.

Коли спортсмен вимовляв слова присяги, в залі чути було крики «Ганьба!».

Особливо активно поводилися депутати від групи «За майбутнє», які вважають, що місце в Раді повинен був зайняти їхній кандидат Олександр Шевченко.

Вірастюк поповнив фракцію «Слуги народу». Його привітали однопартійці та представники інших політсил.

Голосування на довиборах в окрузі № 87 відбулося 28 березня. 4 квітня ЦВК визнала переможцем Василя Вірастюка. Найближчий суперник спортсмена Олександр Шевченко не погодився з результатами голосування й оскаржував їх через суд.

Після довгої судової тяганини Велика палата Верховного Суду залишила чинним протокол ЦВК від 19 травня про результати виборів в окрузі № 87 на Івано-Франківщині, визнавши перемогу Вірастюка.

Нагадаємо, нещодавно з криками «Ганьба!» зачитував присягу й колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов.

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