Спробував хайпонути: «слуги народу» влаштували бійку в їдальні Ради

У Верховній Раді, де раніше виникла бійка через заяву «слуги народу» Микити Потураєва на адресу колег з ОПЗЖ, стався новий інцидент за участю представників президентської фракції.

Так, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко, прізвище якого спливало нещодавно у зв'язку з корупцією в сфері видачі документів морякам, напав з кулаками на свого колегу по фракції Олександра Куницького, який якраз і опублікував фрагмент запису засідання транспортного комітету. За інформацією виключеного із «СН» нардепа Олександра Дубинського, інцидент стався у парламентській їдальні.

«Микола Тищенко з кулаками напав на депутата „СН“ Куницького у їдальні Верховної Ради. Відбулася бійка», — пише Дубинський, який стверджує, що причиною стало те, що Куницький викрив Тищенка у корупції на атестації моряків.

Після інциденту народні обранці зустрілися у дворі Верховної Ради, де з'ясовували стосунки, озброївшись смартфонами.

У коментарі виданню «Вести» Тищенко заявив, що ніякої бійки не було, а Куницький вирішив хайпонути: «Бійки не було. Олександр Куницький замість того, щоб вести себе в їдальні культурно, спробував хайпонути, знімав мене на телефон, ставив якісь дурні запитання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати. На жаль, Олександр забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством».

Раніше повідомлялося про інцидент у прямому ефірі ток-шоу «Політика без правил» на каналі «ПравдаТУТ», де колишній народний обранець Олег Барна влаштував бійку зі «слугою народу» Дмитром Соломчук, обізвавши свого опонента «зеленим бидлом».

Фото з Pixabay.

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