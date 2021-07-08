Чому Філатов бореться з бордами в Дніпрі: ЗМІ назвали причину

У Дніпрі вже в п'ятницю, 9 липня, о 16:30 пройде виконком міськради, на якому нібито планується ухвалити рішення про демонтаж білбордів, що може повторити ситуацію, яка сталася в місті 2 липня, повідомляє дніпропетровське видання «Репортер».



«У списку інші адреси, але схема така сама — зрізати хочуть борди, на які є всі дозвільні документи», — пише «Репортер».



У публікації наголошується, що «офіційний» Київ ніяк не відреагував на жорстоке побиття журналістів на минулих вихідних, незважаючи на факт відкритого звернення місцевих телеканалів і до президента Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.



«Ні для кого не секрет, що його головна мета в цьому питанні — монополізувати ринок зовнішньої реклами в місті та прибрати борди конкурентів. В даному випадку для нього мета виправдовує засоби», — пояснює видання.



У публікації наголошується, що час та дата засідання теж були вибрані не випадково: «Адже якщо рішення про демонтаж приймуть у п'ятницю ввечері, то власники рекламних конструкцій просто не встигнуть звернутися в суди до понеділка. Таким чином на вихідних борди будуть намагатися зрізати й може повторитися сумнозвісний сценарій».



На цей раз, пише «Репортер», мер Філатов може також залучити бійців «Муніципальної варти».



За даними видання, мерія Дніпра нібито придумала привід для демонтажу білбордів у вигляді звернення керівників «Дніпроводоканалу» та «Дніпровських тепломереж».



«Хоча вони вже більше 10 років стоять на цьому місці й ніяких претензій до цього не було. Як нам стало відомо, керівники комунальних підприємств пручалися писати такі листи, оскільки знають, що борди стоять законно, а їх липові листи тягнуть на кримінальну відповідальність», — підкреслює «Репортер».







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