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Політика

Чому Філатов бореться з бордами в Дніпрі: ЗМІ назвали причину

20:45 8 липня 2021
демонтаж

У Дніпрі вже в п'ятницю, 9 липня, о 16:30 пройде виконком міськради, на якому нібито планується ухвалити рішення про демонтаж білбордів, що може повторити ситуацію, яка сталася в місті 2 липня, повідомляє дніпропетровське видання «Репортер».

«У списку інші адреси, але схема така сама — зрізати хочуть борди, на які є всі дозвільні документи», — пише «Репортер».

У публікації наголошується, що «офіційний» Київ ніяк не відреагував на жорстоке побиття журналістів на минулих вихідних, незважаючи на факт відкритого звернення місцевих телеканалів і до президента Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

«Ні для кого не секрет, що його головна мета в цьому питанні — монополізувати ринок зовнішньої реклами в місті та прибрати борди конкурентів. В даному випадку для нього мета виправдовує засоби», — пояснює видання.

У публікації наголошується, що час та дата засідання теж були вибрані не випадково: «Адже якщо рішення про демонтаж приймуть у п'ятницю ввечері, то власники рекламних конструкцій просто не встигнуть звернутися в суди до понеділка. Таким чином на вихідних борди будуть намагатися зрізати й може повторитися сумнозвісний сценарій».

На цей раз, пише «Репортер», мер Філатов може також залучити бійців «Муніципальної варти».

За даними видання, мерія Дніпра нібито придумала привід для демонтажу білбордів у вигляді звернення керівників «Дніпроводоканалу» та «Дніпровських тепломереж».

«Хоча вони вже більше 10 років стоять на цьому місці й ніяких претензій до цього не було. Як нам стало відомо, керівники комунальних підприємств пручалися писати такі листи, оскільки знають, що борди стоять законно, а їх липові листи тягнуть на кримінальну відповідальність», — підкреслює «Репортер».


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