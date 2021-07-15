27.17 / 27.36 32.04 / 32.39
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Ймовірний наступник Авакова Монастирський видав Киві довідку про «важливість» його дисертації, — ЗМІ

9:33 15 липня 2021
Денис Монастирський

Народний обранець від партії «Слуга народу», голова правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, у січні цього року підписав довідку про «практичне застосування» дисертації нардепа від «ОПЗЖ» Іллі Киви, який нещодавно став кандидатом наук.

Про це пише видання «Букви». Всього Ківа додав до дисертації чотири довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування. Одна з них була від Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, який очолює Денис Монастирський.

У довідці зазначено, що результати наукового дослідження Киви викликали інтерес і впроваджуються у практичну діяльність комітету.

Також відзначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства «провокує» владу створювати нові напрямки забезпечення демократії та успішності внутрішньої державної політики.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. Після цього президент Володимир Зеленський запропонував на вакантне міністерське крісло кандидатуру депутата «Слуги народу» Дениса Монастирського. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у життя.

У той же час голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його партія збереться на засідання 15 липня. Члени фракції мають намір проголосувати за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Фото із соціальних мереж.

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських

«До гінеколога можна не ходити «: Каменських розкритикували за знімок в провокаційній позі

крапельниця

Отруєння невідомою речовиною на м'ясокомбінаті у Глобиному: що відомо про постраждалих

літак авіакомпанії

В «Борисполі» черговий скандал: виліт рейсу в Батумі затримується вже на 14 годин

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.