Журналіст оцінив перспективи Кузьміна очолити прокуратуру

У разі дострокових парламентських виборів, в яких за прогнозами експертів з великою ймовірністю партія ОПЗЖ може отримати перевагу, політсила буде претендувати на крісло Генерального прокурора. Журналіст Володимир Кацман в ефірі одного з телеканалів прокоментував ймовірність роботи на прокурорській посаді народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна. Кацман вважає, що нардеп був би хорошим прокурором, «оскільки має необхідний досвід».



«Це досить жорстка людина. Саме такі якостій і мають бути у генпрокурора. Це людина з підвищеним почуттям справедливості. Це теж гарна якість для генпрокурора. З юридичної точки зору — у нього є профільна освіта. Це теж вагомий аргумент. Він знає, що таке прокуратура, він знає цей внутрішній світ», — сказав Кацман.

Ще одним аргументом на користь Кузьміна журналіст назвав той факт, що нардеп побував як у владі, так і в опозиції.

«Ви як би і спортсмен були, і тренер. Ви краще знаєте цей вид спорту з усіх боків. Так і тут. Він побував і у владі, працюючи в прокуратурі, і в опозиції», — додав Кацман.

Нагадаємо, Кузьмін у своєму Telegram-каналі написав, що після того як Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розгляне другий позов голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, чинній української влади знадобляться адвокати.

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