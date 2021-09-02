Росія оголосила, що заблокує роботу ОБСЄ на українсько-російському кордоні

Влада Росії, якій «не сподобалася» готовність США допомагати Україні в оборонній сфері, заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня. Про це у Twitter повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.



«Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження терміну прикордонної спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах (Донецьк і Гуково) на російсько-українському кордоні після 30 вересня», — повідомив журналіст.



Нагадаємо, місія ОБСЄ на блок-постах «Донецьк» та «Гуково» працює з липня 2014 року за рішенням Постійної ради ОБСЄ. Монітори повинні фіксувати й повідомляти про ситуацію на блок-постах, а також про переміщення через неконтрольовану ділянку кордону.

В МЗС України засудили такі дії Кремля та вважають, що російська влада й надалі використовуватиме кордон в окупованих районах Донецької та Луганської областей для постачання озброєння бойовикам, найманцям та регулярним військам, що може призвести до подальшої ескалації у зоні конфлікту.

Нагадаємо, ще у липні цього року Росія наполягала на скороченні моніторингової місії ОБСЄ на КПП «Гуково» та «Донецьк» і загрожувала непродовженням мандата організації.

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