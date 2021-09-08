Політолог назвав головним завданням Монастирського збереження структури МВС, вибудуваної Аваковим

Новому міністру внутрішніх справ України не слід проводити радикальні реформи структури МВС, оскільки важливо зберегти цілісність і злагоджену роботу найважливішого силового відомства країни. Про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи програму пріоритетних напрямків діяльності міністерства, представлену Денисом Монастирським.

«При купівлі автомобіля у покупця виникає бажання відразу його розібрати, щоб зрозуміти, як їздити на ньому. Машина була зібрана Аваковим, причому робоча машина, ефективна, реформована. Я переконаний, що нічого не треба розбирати, треба просто вміти управляти. Для того, щоб добре їздити, треба бути хорошим водієм, а не конструктором машин. Головне, щоб у нового керівництва МВС не виникло бажання змін заради змін, реформ заради реформ. Я переконаний, що цим займатися не треба», — сказав він.

Політолог підкреслив важливість збереження структури МВС.

«Головне, щоб те, що було зроблено Аваковим за 7 років, залишилося. Тому що у нас були непрості часи у внутрішній і зовнішній політиці, й єдиним працюючим Міністерством у нас завжди залишалося МВС. І будь-які спроби кардинальних змін можуть призвести до розбалансування, а не до реформування», — зазначив він.

Вадим Карасьов також підкреслив, що аудит МВС, анонсований новим міністром, повинен проводиться лише з метою виявлення проблемних місць в структурі відомства.

«Його можна провести для виявлення вузьких, проблемних місць, адже ідеальних результатів не досягнуто. Можна щось підправити, скоригувати, але головне, щоб нічого не зруйнували. Важливо чітко проводити ювелірну роботу, щоб вдосконалення системи, яка вибудовувалася не один рік командою Авакова, не привело до її роздроблення», — сказав політолог.

При цьому він додав: «Треба записати у позитив те, що новий міністр розуміє та приймає заслуги попередника й функціонування вибудуваної системи, розуміє, що її треба не ламати, а тюнінгувати й налаштовувати на ефективну роботу. Я бачу, що новий міністр цінує кадри, які були сформовані та розставлені ще Аваковим. Якщо і є заміни, то вони точкові, а те, що радником голови МВС призначений Антон Геращенко, свідчить про наступність», — підсумував Вадим Карасьов.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук розповів, наскільки Денис Монастирський може бути ефективним міністром.

Фото зі сторінки Дениса Монастирського в Facebook

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