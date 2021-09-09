«Спільна молитва за мир й щасливе майбутнє України», — Віолета Лабазюк про традицію Молитовного сніданку

IX Національний Молитовний сніданок, присвячений цього року 30-річчю Незалежності України, відбувся 8 вересня в Українському домі. У заході взяли участь близько тисячі делегатів з України та 15 країн світу.

За Україну молилися парламентарі, урядовці, провідні політики України та ряд впливових закордонних гостей, серед яких конгресмени США, провідні політики країн Європейського союзу, очільники українських церков, народні депутати, дипломати, керівники закордонних дипломатичних місій. Крім того, у Молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, освітяни, науковці, військові капелани, управлінці та бізнесмени.

Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк висловила Молитву про економічне зростання.

«Боже, благослови нашу країну економічним зростанням, щоб ми й надалі розбудовували Україну. Даруй мудрості бізнесменам та підприємцям відкривати нові успішні проєкти. І благослови, щоб кожна людина в Україні мала гідний дохід з подостатком», — промовила політикиня.

На переконання Віолети Лабазюк, проведення молитовних сніданків є гарною можливістю для представників церков, політиків, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів об´єднатися у спільній молитві за мир в українській державі, за її щасливе майбутнє.

Варто зазначити, що саме завдяки Віолеті Лабазюк відновилося у 2021 році проведення обласного молитовного сніданку, на якому представники різних релігійних конфесій, управлінці, освітяни, науковці та підприємці попри різні політичні та релігійні погляди духовно об´єдналися задля розвитку та процвітання рідної Хмельниччини.

В ім´я майбутнього України виголошувалися молитви від військових, медиків, освітян, політиків, закордонних гостей, дипломатів та інших почесних гостей.

Нагадаємо, Національні молитовні сніданки щорічно проходять в США, Європарламенті, країнах Європейського союзу та багатьох інших країнах світу. Національні молитовні сніданки в Україні проводяться дев’ять років поспіль й вважаються найбільшими в Європі.

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