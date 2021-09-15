Президент Зеленський був досить погано підготовлений до державного управління, але нині вчиться хіба що спроможності уникати гострих питань. Складається враження, що він намагається бути своєрідним самодіяльним монархом (це трохи інше, ніж капітан команди «Клубу веселих і кмітливих», і навіть інше, ніж продюсер студії «95-й квартал») — ось він так вирішив, і так воно буде. Таку думку в розмові з «ФАКТАМИ» висловив відомий український політолог Євген Магда.

Він назвав цю практику хибною, від якої Зеленському доведеться відмовитися, якщо він хоче політичного майбутнього і не хоче, щоби правоохоронці почали його переслідувати одразу після завершення президентських повноважень.

«Знаю, що є люди, які документують випадки порушення Зеленським законодавства України. І вони дочекаються того часу, коли у нього вже не буде імунітету від переслідування», — підкреслив Магда, несподівано порівнявши стабільно високі рейтинги Зеленського з рейтингами зрадника-втікача Януковича.

«Знаєте, ніхто не проживе ані реальним життям, ані політичним більше, ніж він собі відміряв. У нас вже був надзвичайно популярний політик на ім’я Віктор Федорович Янукович, який протягом восьми років практично весь час лідирував у президентському рейтингу. У нього теж були високі показники рейтингу. Де зараз Янукович?», — задав співбесідник «ФАКТІВ» риторичне питання.

Нагадаємо, політолог вважає, що Зеленський «загубився» в системі політичних координат.



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