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Політика

«Таке враження, що Зеленський просто не розуміє, що йому насаджують і нав’язують», — Євген Магда

20:12 15 вересня 2021
Володимир Зеленський

Деякі дії президент Володимир Зеленський робить під впливом інших людей. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив український політолог Євген Магда.

«Прагнення переписати Закон „Про столицю“ й розділити посади голови КМДА та мера Києва — це аналогія (один в один) з часами Януковича. Це вже було. Таке враження, що Зеленський просто не розуміє, що йому насаджують і нав’язують», — сказав Магда про конфлікт Банкової з міським головою Києва Віталієм Кличком.

За словами політолога, дії Зеленського передбачувані й тому неефективні.

«Він не створює тренд успіху, а просто пливе по накатаній. І це, на мою думку, одна з найсерйозніших проблем, тому що виклики, наприклад, з боку Росії або виклики щодо нашої європейської та євроатлантичної інтеграції нікуди не поділися. А ми дуже серйозно загальмували наш шлях до НАТО та до Європейського союзу», — робить висновок Магда.

Він вважає, що Зеленському невигідні дострокові парламентські вибори, тому що він не отримає монобольшінства в Раді.

«Він отримає складніший парламент, з яким доведеться домовлятися. Зеленський не любить і не вміє домовлятися. Він діє за тією моделлю поведінки, яка склалася у «95-му кварталі»: «Я начальник — ти дурень», — заявив політолог.

Нагадаємо, політолог сказав, де зараз знаходиться альтернативний центр управління Україною.

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