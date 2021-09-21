Депутати «Слуги народу» з Київради та високопосадовці КМДА намагаються позбутися незручного їм ректора, — ЗМІ

Депутати «Слуги народу» Київради та чиновники КМДА намагаються усунути незручного ректора. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Протягом останнього місяця Департамент культури КМДА за допомогою створеної ним робочої групи, в яку за дивним збігом обставин увійшли депутати лише однієї фракції Київради — «Слуги народу» — намагаються усунути ректорку Київської академії мистецтв, що на Оболоні, яка не дала ліквідувати заклад і забрати земельну ділянку під забудову.

Крім того, нова ректорка викрила схеми, за якими протягом більше як 10 років столична влада фінансувала заклад, який не мав відповідної ліцензії.

Зазначається, що свого часу Оболонська РДА повинна була виділити земельну ділянку для академії, щоб розмістити там школу, яка є в структурі вишу. Проте замість будівництва школи столична влада передала земельну ділянку приватній компанії, яка, згідно з розміщеною інформацією, належить групі компаній Айвараса Абромавичуса.

«В результаті інвестиційного конкурсу академія залишилась без земельної ділянки для будівництва школи, а сама земля і будівля академії виявилися відрізаними від своїх комунікацій та під’їзних шляхів», — йдеться в публікації й додається: приватна компанія так і не розпочала будівництво школи, натомість протягом останніх чотирьох років проти академії ведеться цілеспрямована атака і тиск із залучення групи невдоволених батьків, народних депутатів та провідних телеканалів, перевірками пожежних та інших служб.

Метою колектив академії називає будівлю і землю самої академії, оскільки, провівши структурні зміни академії, нова ректорка Ольга Бенч не дала можливості забрати ліцензію у ВУЗу та розформувати мистецьку школу, до чого йшла академія перед її приходом на посаду ректора.

«Історія набула нового повороту, коли директором Департаменту культури в квітні 2021 року стала Яна Барінова. За її керівництва було створено робочу групу по академії, в яку, з невідомих причин, замість фахівців у сфері мистецтва і освіти, включили п’ятеро депутатів Київради фракції „Слуга народу“ Михайла Присяжнюка, Владислава Трубіцина, Юрія Федоренка, Євгена Кузьменка та Андрія Вітренка, а також батьків, які писали скарги проти ректора Академії», — пише «РБК-Україна».

02 вересня депутати, разом із батьками, незважаючи на пікет перед КМДА всього педагогічного колективу академії, рекомендували відсторонити ректора ВУЗу Ольгу Бенч і розірвати з нею контракт.

Ситуацію, коли за скаргами декількох батьків учнів школи, створюють робочу групу, в яку включають цих же батьків і голосують за їх участю про відсторонення ректора відомого ВУЗу країни, інші батьки дітей та студентів, що навчаються в академії, називають вакханалією і повним правовим нігілізмом. Зі слів одного з батьків, за таких обставин про незалежний освітній процес можна буде забути.

Це закладає небезпечний прецедент. Тепер будь-кого, хто відмовляється бути ручним ректором і має свою незалежну від чиновників позицію, можна буде усунути кількома скаргами батьків і робочою групою з цих же батьків і депутатів.

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